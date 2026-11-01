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Bağcılar'da gece yarısı korku! İnşaat kazısı sonrası 2 binada çatlak oluştu, 4 bina tahliye edildi

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Bağcılar'da gece yarısı korku! İnşaat kazısı sonrası 2 binada çatlak oluştu, 4 bina tahliye edildi Haber Videosunu İzle
Bağcılar'da gece yarısı korku! İnşaat kazısı sonrası 2 binada çatlak oluştu, 4 bina tahliye edildi
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İstanbul Bağcılar'da gece saat 02.00 sıralarında inşaat alanındaki çalışmalar sırasında bitişikteki 2 binanın duvarlarında çatlak, girişinde yarıklar oluştu. Binadan gelen sesleri duyan sakinler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. 2 bina mühürlendi, bitişikteki 2 bina da tedbiren boşaltıldı, sokak kapatıldı.

  • Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında bitişik 2 binanın duvarlarında çatlak ve girişinde yarık oluştu.
  • Çatlak tespit edilen 2 bina mühürlenerek, bitişikteki 2 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi; toplam 4 bina boşaltıldı.
  • Olay yerine itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi, sokak şeritle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

BAĞCILAR'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki 2 binanın duvarlarında çatlak ve yarıklar oluştuğunun belirlenmesi üzerine tedbir amaçlı toplam 4 bina tahliye edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki 2 binanın duvarlarında çatlaklar ve binanın girişinde yarıklar oluştuğu tespit edildi. Binadan seslerin geldiğini duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlak ve binanın girişinde ise yarıklar oluştuğu belirlendi. Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikte bulunan 2 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, şerit çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

'HAFRİYATI FAZLA ÇIKARTMIŞLAR'

Bina sakini İrfan Uluç, "Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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