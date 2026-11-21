Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güngören'de bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşçi Mustafa Sekmen (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güngören'de Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında bir inşaatın temel kazma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Mustafa Sekmen adlı işçi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Sekmen'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Sekmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı