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TEM Otoyolu'nda Bağcılar mevkiinde taksinin motorunda çıkan yangın trafiği aksattı

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TEM Otoyolu Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde saat 09.40 sıralarında seyir halindeki taksinin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürdü; trafik yoğunluğu taksi çekiciyle kaldırılınca normale döndü.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde seyir halindeki bir takside yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, saat 09.40 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Bağcılar Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan S. idaresindeki taksinin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracından yükselen alevleri fark eden diğer sürücülerin ihbarı ve uyarısı üzerine sürücü Özcan S., taksiyi emniyet şeridine çekerek durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından taksinin motor kısmı ve ön tarafı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir süre araç yoğunluğu oluştu. Yanan taksinin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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