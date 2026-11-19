Bağcılar'da ambulansa saldıran şahıs otogarda düzenlenen çalışmayla yakalandı. Şahsın ambulansa saldırma anı kamerada.

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde 18.11.2026 tarihinde bir vakaya müdahale etmek üzere olay yerine giden ambulansın önü bir şahıs tarafından kesildi. Şahıs ambulansa saldırmaya başladı. Ayrıca sağlık görevlilerine tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda; olayı gerçekleştiren şahsın M.K. (42) olduğu tespit edildi. Şahsın şehir dışına çıkmak amacıyla Bayrampaşa ilçesinde bulunan otogara gittiği belirlendi. Yürütülen takip çalışmaları neticesinde M.K., şehirler arası otobüse binmek üzereyken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı