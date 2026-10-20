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Bağcılar'da tartışan 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetler 60 gün geri alındı

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Bağcılar'da tartışan 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetler 60 gün geri alındı Haber Videosunu İzle
Bağcılar'da tartışan 2 sürücüye 360 bin lira ceza kesildi, ehliyetler 60 gün geri alındı
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Bağcılar'da 15 Ekim'de trafikte tartışarak güvenliği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınırken araçları 60 gün trafikten men edildi, ayrıca adli işlem başlatıldı.

BAĞCILAR'da trafikte tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan 2 sürücüye toplam 360 bin lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında 15 Ekim'de Bağcılar'da iki sürücünün trafikte tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından plakalar üzerinden kimlikleri tespit edilen M.A. (28) ve A.Ş. (25), kullandıkları araçlarla birlikte yakalandı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme' suçundan toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İki sürücünün ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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