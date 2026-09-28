T1'de arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılıyor

T1'de arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılırken hatta aksamalar yaşanıyor.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA