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T1'de arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılıyor

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Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiğini duyurdu. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılırken hatta aksamalar yaşanıyor.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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