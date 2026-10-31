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Bağcılar'da B.E.D. cinayetinin şüphelisi H.Y., Çeşme'de yakalanıp tutuklandı

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İstanbul Bağcılar'da 1 Haziran 2026'da silahlı saldırıda 20 yaşındaki B.E.D. hayatını kaybetti. Saldırının şüphelisi H.Y. (23), 28 Ekim'de İzmir Çeşme'de yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanıp tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da 20 yaşındaki B.E.D.'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin aranan H.Y. (23), İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2026'da Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde motosikletle olay yerine gelen şüphelilerden birinin silahla ateş açması sonucu B.E.D. (20), göğüs ve bacak bölgelerinden yaralanarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, motosikletin arkasında bulunan ve ateş açtığı belirlenen şüphelinin H.Y. (23) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, 28 Ekim'de Çeşme'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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