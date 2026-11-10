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Bağcılar'da operasyonda 606 kilogram pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

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Bağcılar'da operasyonda 606 kilogram pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı Haber Videosunu İzle
Bağcılar'da operasyonda 606 kilogram pregabalin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde minibüse ve depoya düzenlenen operasyonda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza ile hap basım makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı; şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, minibüse ve depoya düzenlenen operasyonda, 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza ve hap basım makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarına devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte dün Bağcılar'da bir dizi ortak çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu ilçede takibe alınan sevkiyat halindeki bir minibüs ve bir depoya düzenlenen operasyonda, otomobil sürücüsü ile evdeki bir şüpheli gözaltına alındı. Minibüste ve evde yapılan aramalarda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza, 12 bin 500 boş kapsül ve hap basım makinesinin yanı sıra imalatta kullanılan kimyasal maddeler ile 1 AK-47 ti uzun namlulu silah, 1 CZ-24 marka otomatik silah ve şarjörü ve bu silahlara ait 34 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis baskınında yakalanan şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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