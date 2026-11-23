Türk halk müziği sanatçısı ve halk oyunları eğitmeni Yeliz Arayıcı, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda eğitim gören özel öğrencileriyle "Işıldayan Adımlar" ekibini kurup sanatı engel tanımayan başarı öyküsüne dönüştürdü.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda 6 yıldır görev yapan Arayıcı, ekibindeki özel gereksinimli öğrencilerle gönül bağı kurdu.

Sanatın iyileştirici gücünü sahneye taşıyan Arayıcı'nın çalıştırdığı ekip, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlediği yarışmada Diyarbakır yöresi oyunuyla Türkiye birincisi oldu.

Arayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü müzik ve halk oyunlarıyla kutladığını anlattı.

İyileştirici ve birleştirici çok güçlü bir yönü olduğu için sanatın her zaman hayatında olduğunu dile getiren Arayıcı, bu tutkunun aileden geldiğini ve bu şekilde devam ettiğini söyledi.

Müziği de halk oyunlarını da çok sevdiği için ikisini bir arada götürmeye karar verdiğini ifade eden Arayıcı, 26 yıldır hem mesleğinde hem de müzikte ilerlemeye çalıştığını belirtti.

Şimdilerde yolculuğunu Muhabbet Müzik Korosu'yla sürdürdüğünü ifade eden Arayıcı, "Doğduğumuzdan itibaren ailemizde halk müziğiyle, bağlamalarla yoğrulduk. Türk halk müziği kültürümüzü, ortak değerlerimizi, geçmişimizi, geleneklerimizi, sevincimizi ve hüznümüzü anlatıyor. Bazen konuşmaya gerek kalmıyor, türkülerle kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Türkülerin her gönülde bir yeri vardır. Bu yüzden benim için yeri çok ayrı." dedi.

Halk oyunları eğitmeni olarak sertifika aldığını ve öğretmenliğe başladığını aktaran Arayıcı, şöyle devam etti:

"Grubumuzdaki öğrencilerimizin yaşları 19'dan başlayıp 46'ya kadar çıkıyor. Ben onlara 'Işıldayan Adımlar' diyorum. Çünkü gerçekten her şeyi içlerinde barındırıyorlar, çok sihirliler. Biz, onlara bir hareket öğretiyoruz ama onlar da bize hayatla ilgili çok güzel şeyler öğretiyor. Her öğrencimin bir ritmi, her ritmin de bir hikayesi var. Önemli olan o hikayeyi yazmak istediklerinde yollarına ışık olabilmek. Burada öğrencilerimizin özgüven duymalarını, sahneye çıktıklarında birlik olmayı öğrenmelerini ve 'Ben yapabiliyorum. Toplumda ben de varım.' demelerini sağlamaya çalışıyoruz. Herkesin dünyaya bakış açısı ve huyları çok farklı ama sahneye geldikleri zaman bütün farklılıklarını bir kenara bırakıp kol kola, omuz omuza emek vererek başarıya yürüyorlar."

Arayıcı, yıl boyunca haftanın 5 günü ve kesintisiz eğitime devam ettiklerine dikkati çekerek, öğrencilerin her birine en iyi gelecek yöntemleri planladıklarını vurguladı.

Eğitmenliğin en başında insan hayatına dokunmak anlamına geldiğini anlatan Arayıcı, "Bilgi aktarımında bulunmadan önce insanın kalbine dokunmak gerekiyor. Ben onların kalbine dokunuyorum, onlar da benim kalbime dokunuyor. Tarihsel olarak baktığımızda Osmanlı döneminde, özellikle II. Bayezid Darüşşifası'nda müziğin, su sesinin ve ritmin hastaları iyileştirme rolünü kullanmışlar. Biz de bunu geliştirerek bugünümüze taşıyoruz. Sabretmeyi ve küçücük bir mutluluğun hayatta ne kadar büyük bir değeri olduğunu onlarla birlikte öğreniyoruz. Sahnede gözlerindeki o ışığı gördüğüm zaman 'İyi ki öğretmenim.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Arayıcı, öğrencilerin de halk oyunları oynamaktan dolayı mutluluk duyduklarını, bu durumun çok hoşuna gittiğini belirtti.

"Kendi branşlarında Türkiye birincisi oldular"

Öğrencilerinin özel kurum ve günlerde sahne aldığına işaret eden Arayıcı, şunları söyledi:

"Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve hizmet anlayışıyla dünyada örnek gösterilen, öncü ve ayrıcalıklı bir kurum. Uluslararası alandaki öneminden dolayı ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda gelen üst protokolü ve değerli misafirlerimizi karşılama programlarında yer alıyoruz. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde misafir olarak sahne alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla gerçekleştirilen programlardan sonra fotoğraf çekilmeleri onları çok mutlu ediyor. Yöre olarak ise Bolu, Ankara, Artvin, Adıyaman ve Mardin (Reyhani) gibi pek çok yöreyi oynuyorlar. Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlediği Engelsiz Adımlar Yarışması'nda Diyarbakır yöresi oyunuyla kendi branşlarında Türkiye birincisi oldular."

Arayıcı, çevreden ve velilerden güzel tepkiler aldıklarını aktararak, onlara sevgi verdiği için kendisine güvendiklerini, bunun için de bilgi akışının çok rahat sağlandığını kaydetti.

Öğrenciler mutlu olunca velilerin de bu durumdan memnun olduğunu ifade eden Arayıcı, "Duayen sanatçı Yıldız Kenter'in okuduğu bir şiirde dediği gibi, 'Öğretmen bazen can, bazen canandır." Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu yola gönül veren, emek veren, sabrıyla yol göstermeye devam eden ve kalplere dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. İyi ki öğretmeniz." dedi.

"Yeliz Hocam, iyi ki varsın"

Grupta yer alan 30 yaşındaki Zabit Dural, bugün Mardin yöresinden Reyhani oynadığını ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi. Dural, halk oyunlarını oynamayı çok sevdiğini dile getirerek, "Yeliz Hocam, iyi ki varsın. Dünyada varsın. Öğretmenler Günü'n kutlu olsun. Seni çok seviyorum hocam." dedi.

Yakup Kadir Yüksekol (24) ise halk oyunları oynamayı sevdiğini belirtti. Yüksekol, "Yeliz Hocamın sanatçı olduğunu biliyorum. Türküleri de çok severim. Onun Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

"Öğretmenimin sanatçı olduğunu biliyorum"

23 yaşındaki İrem Külekçioğlu ise kendini burada çok iyi hissettiğini anlattı. Külekçioğlu, "Halk oyunları oynamayı çok seviyorum, çok mutluyum. En çok Adıyaman ve Bolu yöresinden 'Yeşil Ördek' oyununu seviyorum. Öğretmenimin sanatçı olduğunu biliyorum. Onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA