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Bağcılar'da operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 606 kilogram pregabalin bulundu

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Bağcılar'da operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 606 kilogram pregabalin bulundu
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Bağcılar'da bir depo ve araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza hapı, 26,9 kilogram kimyasal madde, 12 bin 500 boş kapsül ve silahlar ele geçirildi; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da bir depo ile araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma kapsamında Bağcılar'da bir araç ve depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araç ve depodaki aramalarda 606 kilogram pregabalin, 580 sentetik ecza hapı, uyuşturucu imalatında kullanılan 26,9 kilogram kimyasal madde, 250 gram aseton, 12 bin 500 boş kapsül, hap basım makinesi, hassas terazi ve çeşitli araç gereçler ile AK-47 uzun namlulu tüfek, CZ-24 otomatik silah, bu silahlara ait şarjörler ve 34 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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