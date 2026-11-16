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Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, bazı uçuşlar ertelendi

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Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, bazı uçuşlar ertelendi
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bağcılar Mahallesi ile havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerlerken bazı uçak seferleri ertelendi.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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