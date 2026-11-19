Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda midibüs ile minibüs çarpıştı, 18 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bağcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde midibüs ile minibüs çarpıştı; araçlardaki 18 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.
Bağcılar'da midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi hafif yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 34 LGP 224 plakalı midibüs ile 34 LAE 432 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 18 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA