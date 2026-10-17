Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve hazır giyimde 2026 toparlanmasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve hazır giyimde 2023, 2024 ve 2025'teki ihracat ve istihdam azalmasının durduğunu belirterek, "2026'da tekstilde artış başladı, hazır giyimde de başa başa yakın bir performans var. İstihdam kaybı da olmadı." dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) tekstil, hazır giyim, moda, eğitim ve dijitalleşme alanlarındaki faaliyetlerini 14 bin metrekarelik alanda ve tek çatı altında toplayan İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi, Ticaret Bakanı Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Bağcılar Mahmutbey'de hayata geçirilen merkezin açılışında konuşan Bakan Bolat, yaklaşık 22 ay önce Gebze'de Kimya Teknoloji Merkezi'nin, geçen yıl da Gaziantep'te çok büyük bir laboratuvarın açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ürünlerin teknik yeterliliklerinin belgelendiği ve akredite kurumlarca tasdik edildiği laboratuvarların ihracat açısından öneminden bahseden Bolat, İHKİB İnovasyon ve Tasarım Merkezi'nin güvensiz ürünle mücadele adına da önem arz ettiğini söyledi.

Bolat, Ticaret Bakanlığının da bu merkeze destek sunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece bir tekstil laboratuvarı değil, kimya, oyuncak, plastik gibi bütün birçok sektörü kapsayan kıymetli bir laboratuvar merkezi. Ekoteks olarak biliniyordu. İhracat açısından bakıldığında Ekoteks bilinen ilk laboratuvar olarak anılır. 1998'de İHKİB'in ilk iştiraki olarak kurulan bir tesis. Bugün bu muazzam yerleşkede ihracatçılarımıza hizmet verecek. Yalnızca tekstil ve giyim ihracatçılarımıza değil, bütün ihracatçılarımıza hizmetler verecek. Burada ayrıca İHKİB'in akademisi de var, eğitim çalışmaları yapılacak. İstanbul Moda Akademisi de burada ve DDM yani İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi de burada yer alıyor. Burada takım çalışmasıyla bu güzel eser ortaya çıktı."

"2026 her alanda olduğu gibi tekstil ve giyimde de toparlanma yılı oldu"

Bakan Bolat, bu yıl tekstil ve hazır giyimle ilgili haberlerin olumlu olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tekstil ve hazır giyimde 2023, 2024 ve 2025'teki ihracat ve istihdam azalması durdu. 2026'da tekstilde artış başladı, hazır giyimde de başa başa yakın bir performans var. İstihdam kaybı da olmadı. Türkiye'nin 860 bin kişiyle en büyük istihdam deposu tekstil ve giyim sektörü. Halı ve ev tekstili de dahil olmak üzere. O yüzden bizim için Kaşıkçı Elması gibi kıymetli bir sektördür. Bu sektörümüzü her zaman ilerletmeye, geliştirmeye kararlıyız. Bir miktar zor günler olduğunda her zaman 'Başlarımızı yüksek tutalım, bu zorlukları aşacağız, sektörel dönüşüm süreci yaşanıyor.' demiştim."

Önemli pazarlardaki ekonomik yavaşlamanın geçmiş yıllarda talebin azalmasına yol açtığını anlatan Bolat, "Ama başarılı sanayicilerimiz, tekstil ve giyimcilerimiz böyle durumlarda enseyi karartmıyor ve kendi çözümlerini oluşturuyor. Biz de onlara destekler veriyoruz. Tasarıma, markalaşmaya ve verimliliğe yöneldiler. Bu anlamda kendilerini yenilediler ve 2026 her alanda olduğu gibi tekstil ve giyimde de toparlanma yılı oldu." diye konuştu.

Bu yıl İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) ile Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret ettiğinde stantları dolaştığını anımsatan Bolat, katılımcıların yüzde 90'ının bu yıl işlerin iyi gittiğini söylediğini aktardı.

"Bu merkezde (tekstil ve hazır giyim ihracatındaki) başarıyı pekiştireceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat, küresel hazır giyim ihracatının 626 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin bu ticaretten yüzde 3 pay aldığını, dünyada 8'inci sırada bulunduğunu, AB'de ise yıllara göre sıralamanın 3. ile 4. arasında değiştiğini söyledi.

Küresel tekstil ve ham maddeleri ihracatının ise 269 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Her ikisini topladığımızda yaklaşık 900 milyar dolarlık bir dünya ticaretinden bahsediyoruz. Buradan 31 milyar dolar pay aldık, yani yüzde 3'e denk geldi. Bunu el birliğiyle büyüteceğiz. İşte bugün açtığımız bu merkezde, İstanbul Moda Akademisi ve Ekoteks laboratuvarları aracılığıyla ihraç ürünlerimize katma değer sağlayarak birim kilogram değerini artıracak ve (tekstil ve hazır giyim ihracatındaki) bu başarıyı daha da pekiştireceğiz."

Bolat, hazır giyimde tasarım ve katma değer sayesinde ihracatta kilogram değeri 100 dolara kadar ulaşabilen ürün üretebildiklerini anlattı.

"Son çeyreğe ilişkin ihracat beklentisi arttı"

Bakan Bolat, tekstil ve hazır giyimde iyileşmenin bir diğer göstergesinin kapasite kullanım oranı olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl eylülde yüzde 74,7 hazır giyim kapasite kullanma oranı bu yıl yüzde 77,4. Yüzde 2,7 puan artış olmuş. Hükümetimizin KOSGEB marifetiyle verdiği istihdamı koruma destekleri de bu anlamda gerçekten önemli bir vazife gördü." şeklinde konuştu.

Tekstil ve hazır giyim sektörüne verilen desteklerden bahseden Bolat, bu iki sektörde yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 3,8 puan artarak 100 seviyesine ulaştığını anlattı.

Bolat, katma değerli üretim için tekstil ve hazır giyimde verdikleri desteklere ilişkin örnekler paylaşarak, "Turquality ve marka destek programlarıyla şu anda hazır giyimde 24, tekstilde 40 markamız desteklenmekte. Yine yurt dışındaki uluslararası fuarlara katılım noktasında da 228 fuara bireysel katılım, 58 uluslararası fuara da milli katılım desteklendi. Sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri desteklerimiz de devam etti." ifadelerini kullandı.

"Siyasi istikrarımızı korumaya ve ekonomik reformlara devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat, tüm paydaşlarla birlikte ihracatı artırmak için çalıştıklarını belirterek, bu alandaki son 25 yılda sağlanan başarılardan bahsetti.

Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 409 milyar dolara ulaştığının altını çizen Bolat, milli gelirin 1,7 trilyon dolara yükseldiğini söyledi.

Bolat, "Siyasi istikrarımızı korumaya, ekonomik reformlara, sanayimizi, tarımımızı, hizmetler sektörümüzü, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Genç girişimcilerimize teşvikler vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA