Bağcılar'da motosiklet sürücüsü park halindeki araca iki kez çarptı, biri yaralandı

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BAĞCILAR'da yüK motosikletini çalıştıran sürücü gaza basınca yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Motosiklet yine park halindeki başka bir aracın üzerine devrildi. Motosikleti kaldırmak için yardıma gelen kişi ise sürücünün ikinci kez aynı motosiklete çarpmasıyla bacağından yaralandı.Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) meydana geldi. Üç tekerlekli yük motosikletine binen sürücü, aracı çalıştırdığı sırada gaza basarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yine park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Durumu fark eden bir kişi, devrilen motosikleti kaldırmak için yardıma geldi.

YARDIM EDERKEN YARALANDI

Bu sırada yeniden araca binen sürücü, gaza basınca devrilen motosiklete ikinci kez çarptı. Yardıma gelen kişi ise otomobille motosiklet arasında sıkıştı. Yardım etmek isteyen kişi sağ bacağından hafif yaralandı.

AYNI MOTOSİKLETE İKİ KEZ ÇARPTI

Peş peşe meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün aracı çalıştırıp park halindeki motosikllete çarpıtğı anlar görülüyor. Bu sırada motosikletin aracın üzerine devrildiğini gören bir kişi ise yardıma geliyor. Motosikleti tutan kişi sürücünün ikinci kez çarpmasıyla araçla motosiklet arasında sıkışıyor. Hafif yaralanan kişi bacağını tutarak kaldırıma oturuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı