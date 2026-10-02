Bağcılar'da 15 yıl cezası kesinleşen, 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

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İstanbul Bağcılar'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, C.G'nin (49), "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 6 ayrı aranma kaydı bulunduğunu belirledi.

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 Aralık 2017'den beri aranan, 12 bin 500 lira para cezasına çarptırılan firari hükümlünün kardeşlerinin kimliklerini kullandığı ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının Bağcılar'daki evinde kaldığı tespit edildi.

Firari hükümlü, 30 Eylül'de eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA