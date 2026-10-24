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Büyükçekmece ve Bağcılar'da 2 kişi silahla öldürüldü, 3 şüpheli Edirne'de yakalandı

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Büyükçekmece ve Bağcılar'da aynı gün işlenen ve 2 kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetlere ilişkin 3 şüpheli, polisin takibi sonucu Edirne'de gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Büyükçekmece ve Bağcılar'da, 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli polisin takibi sonucu Edirne'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 ilçede aynı gün içinde işlenen cinayetlere ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheliler Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B'nin (22) olayla ilgili oldukları belirlendi.

Polis ekipleri, yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Edirne'de yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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