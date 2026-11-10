Beyoğlu'nda motoru tutuşan ticari taksi söndürüldü, tramvay seferleri durduruldu

Beyoğlu'nda, seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı. Sürücü, yolcuyu indirirken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Y. yönetimindeki 34 TJU plakalı ticari taksinin motor bölümünde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı kenara çekti ve yolcusunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri caddeyi kapatırken, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerini de tedbir amaçlı durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yanan taksinin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı ve tramvay seferleri yeniden başladı.

Öte yandan ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı