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Bağcılar Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada güvenlik görevlisi ile hemşire yardımcısının kesici aletle yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin de darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hastanede yakınlarının hayatını kaybetmesi üzerine güvenlik görevlileriyle aralarında çıkan arbedede, hemşire yardımcısı ile güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı ve 2 güvenlik görevlisini de darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Hastanede tedavi gören bir kişinin sabah saatlerinde hayatını kaybetmesi üzerine yakınları cenazeyi görmek isteyince, kendilerine izin vermeyen güvenlik görevlileriyle aralarında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanı ardebeye dönüşmesi üzerine hayatını kaybeden kişinin yakınları, bir güvenlik görevlisini ve acil bölümünde görevli hemşire yardımcısını kesici aletle yaralamıştı. Olay sırasında 2 güvenlik görevlisi de darbedilmişti.

Yaralanan ve darbedilen çalışanlar, Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA