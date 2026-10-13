İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul’da Arnavutköy’den Sarıyer’e kadar 15 ilçede, gün boyunca farklı saatlerde elektrik verilemeyecek. BEDAŞ’ın planlı bakım listesine göre kesintilerin büyük bölümü 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

KESİNTİLERİN NEDENİ

BEDAŞ’ın verilerine göre kesintiler, bakım çalışması, yatırım çalışması, abone ve şube bağlantısı, SCADA/OSOS çalışması ile elektrik tesisi bağlantı işleri nedeniyle yapılıyor. Kesinti uygulanacak ilçeler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Zeytinburnu olarak sıralandı.

GÜNGÖREN’DE 6 MAHALLEDE KESİNTİ

Güngören’de Güneştepe Mahallesi’nde 07.30-11.30 saatleri arasında elektrik kesilecek. Sanayi Mahallesi’nde kesinti, sokaklara göre 07.30-11.30 ve 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerinde 08.00-12.00 ve 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Mareşal Çakmak Mahallesi’nin bazı sokaklarında kesinti 17.00'ye kadar sürecek. Merkez Mahallesi’nde ise 10.00-14.00 ve 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ’NDE GECE KESİNTİSİ

Esenyurt’ta Koza ve Selahaddin Eyyubi mahalleleri ile Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Mahallesi’nde 00.00-08.00 saatleri arasında elektrik kesildi. Esenyurt’un Akçaburgaz Mahallesi’nde gün boyunca sokaklara göre 09.00-11.00, 12.00-14.00, 13.00-15.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Cumhuriyet ve Mehterçeşme mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.

KÜÇÜKÇEKMECE VE BAŞAKŞEHİR’DE KESİNTİ SAATLERİ

Küçükçekmece’de Halkalı Merkez, İnönü ve İstasyon mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Başakşehir’de Altınşehir Mahallesi’nde sokaklara göre 09.00-12.00 ve 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesilecek. Ziya Gökalp Mahallesi’nde 11.00-15.00, Şahintepe Mahallesi’nde ise 12.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ’ın kesinti haritasına göre Küçükçekmece’nin Atakent Mahallesi ile Başakşehir’in Başak Mahallesi’nde 11.43 sıralarında şebeke arızası nedeniyle elektrik kesildi. BEDAŞ, ekiplerin çalışma yaptığını ve yaklaşık 2 saat içinde enerji verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

BAYRAMPAŞA, BAKIRKÖY VE ZEYTİNBURNU

Bayrampaşa’da Kocatepe Mahallesi’nde 00.00-07.00 saatleri arasında kesinti yapıldı. Altıntepsi, Kartaltepe, Muratpaşa ve Yıldırım mahallelerinde ise 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

Bakırköy’de Zeytinlik ve Şenlikköy mahallelerinde 00.00-05.00 saatleri arasında kesinti uygulandı. Cevizlik, Kartaltepe, Yenimahalle ve Yeşilköy mahallelerinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Zeytinburnu’nda Gökalp ve Seyitnizam mahallelerinde de 08.00-15.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

ARNAVUTKÖY, AVCILAR VE SARIYER

Arnavutköy’de Atatürk Mahallesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Nenehatun, Taşoluk, Yavuz Selim ve İslambey mahallelerinde ise 11.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.

Avcılar’da Cihangir Mahallesi’nde 01.00-04.00 saatleri arasında kesinti uygulandı. Ambarlı, Merkez, Mustafa Kemalpaşa ve Üniversite mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik olmayacak. Sarıyer’de Ayazağa, Reşitpaşa, Darüşşafaka ve Çamlıtepe mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

DİĞER İLÇELER

Bahçelievler’in Hürriyet Mahallesi ile Bağcılar’ın Fatih Mahallesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Aynı saatlerde Çatalca’da Ferhatpaşa ve Kaleiçi mahallelerinde de kesinti uygulanacak. Eyüpsultan’ın Defterdar Mahallesi’nde ise 00.00-03.00 saatleri arasında kesinti yapıldı.

Kaynak: Haberler.com