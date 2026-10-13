İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bugün (13 Ekim 2026 Salı) 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, yatırım ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılan kesintiler, bazı mahallelerde 8 saate kadar sürecek. Kesintilerin en yoğun olduğu ilçeler Güngören, Esenyurt, Bayrampaşa ve Başakşehir. Küçükçekmece ve Başakşehir’de ise şebeke arızası nedeniyle kesinti yaşanıyor.
- İstanbul'da Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Zeytinburnu olmak üzere 15 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
- Kesintiler bakım, yatırım, abone ve şube bağlantısı, SCADA/OSOS çalışması ile elektrik tesisi bağlantı işleri nedeniyle yapılacak; kesintilerin büyük bölümü 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
- Küçükçekmece'nin Atakent ve Başakşehir'in Başak mahallelerinde 11.43'te şebeke arızası nedeniyle elektrik kesildi; BEDAŞ yaklaşık 2 saat içinde enerji verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
İstanbul’da Arnavutköy’den Sarıyer’e kadar 15 ilçede, gün boyunca farklı saatlerde elektrik verilemeyecek. BEDAŞ’ın planlı bakım listesine göre kesintilerin büyük bölümü 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak.
KESİNTİLERİN NEDENİ
BEDAŞ’ın verilerine göre kesintiler, bakım çalışması, yatırım çalışması, abone ve şube bağlantısı, SCADA/OSOS çalışması ile elektrik tesisi bağlantı işleri nedeniyle yapılıyor. Kesinti uygulanacak ilçeler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer ve Zeytinburnu olarak sıralandı.
GÜNGÖREN’DE 6 MAHALLEDE KESİNTİ
Güngören’de Güneştepe Mahallesi’nde 07.30-11.30 saatleri arasında elektrik kesilecek. Sanayi Mahallesi’nde kesinti, sokaklara göre 07.30-11.30 ve 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerinde 08.00-12.00 ve 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Mareşal Çakmak Mahallesi’nin bazı sokaklarında kesinti 17.00'ye kadar sürecek. Merkez Mahallesi’nde ise 10.00-14.00 ve 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ’NDE GECE KESİNTİSİ
Esenyurt’ta Koza ve Selahaddin Eyyubi mahalleleri ile Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Mahallesi’nde 00.00-08.00 saatleri arasında elektrik kesildi. Esenyurt’un Akçaburgaz Mahallesi’nde gün boyunca sokaklara göre 09.00-11.00, 12.00-14.00, 13.00-15.00 ve 15.00-17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Cumhuriyet ve Mehterçeşme mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.
KÜÇÜKÇEKMECE VE BAŞAKŞEHİR’DE KESİNTİ SAATLERİ
Küçükçekmece’de Halkalı Merkez, İnönü ve İstasyon mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Başakşehir’de Altınşehir Mahallesi’nde sokaklara göre 09.00-12.00 ve 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesilecek. Ziya Gökalp Mahallesi’nde 11.00-15.00, Şahintepe Mahallesi’nde ise 12.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
BEDAŞ’ın kesinti haritasına göre Küçükçekmece’nin Atakent Mahallesi ile Başakşehir’in Başak Mahallesi’nde 11.43 sıralarında şebeke arızası nedeniyle elektrik kesildi. BEDAŞ, ekiplerin çalışma yaptığını ve yaklaşık 2 saat içinde enerji verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
BAYRAMPAŞA, BAKIRKÖY VE ZEYTİNBURNU
Bayrampaşa’da Kocatepe Mahallesi’nde 00.00-07.00 saatleri arasında kesinti yapıldı. Altıntepsi, Kartaltepe, Muratpaşa ve Yıldırım mahallelerinde ise 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.
Bakırköy’de Zeytinlik ve Şenlikköy mahallelerinde 00.00-05.00 saatleri arasında kesinti uygulandı. Cevizlik, Kartaltepe, Yenimahalle ve Yeşilköy mahallelerinde 08.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Zeytinburnu’nda Gökalp ve Seyitnizam mahallelerinde de 08.00-15.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
ARNAVUTKÖY, AVCILAR VE SARIYER
Arnavutköy’de Atatürk Mahallesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Nenehatun, Taşoluk, Yavuz Selim ve İslambey mahallelerinde ise 11.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesilecek.
Avcılar’da Cihangir Mahallesi’nde 01.00-04.00 saatleri arasında kesinti uygulandı. Ambarlı, Merkez, Mustafa Kemalpaşa ve Üniversite mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik olmayacak. Sarıyer’de Ayazağa, Reşitpaşa, Darüşşafaka ve Çamlıtepe mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
DİĞER İLÇELER
Bahçelievler’in Hürriyet Mahallesi ile Bağcılar’ın Fatih Mahallesi’nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Aynı saatlerde Çatalca’da Ferhatpaşa ve Kaleiçi mahallelerinde de kesinti uygulanacak. Eyüpsultan’ın Defterdar Mahallesi’nde ise 00.00-03.00 saatleri arasında kesinti yapıldı.