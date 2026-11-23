Fatih Haseki'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı, 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Haseki Tramvay Durağı yakınında tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü durduruldu, araçların kaldırılmasıyla yeniden başladı.
FATİH'te tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle yapılamayan tramvay seferleri araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden başladı.
Kaza, saat 15.15 sıralarında T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerindeki Haseki İstasyonu yakınında meydana geldi. Tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Bölgede araç trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aksayan tramvay seferleri, otobüs ve tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.