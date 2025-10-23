İlayda Alişan kimdir? Seda Sayan'ın gelini İlayda Alişan kaç yaşında, nereli?

Seda Sayan'ın gelini olarak magazin gündeminden düşmeyen İlayda Alişan, kendine has tarzı ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Her adımı konuşulan genç oyuncu, özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de hayranlarının ilgisini topluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı bir oyuncudur. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından ise Trabzonlu kökenlere sahip olan Alişan, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlamıştır. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım eğitimi aldı.

Babasının arkadaşı tarafından ajansına habersiz kaydedilmesiyle sektöre adım atan İlayda, oyunculuğu meslek olarak seçmiş ve zamanla kendini bu alanda geliştirmiştir.

İLAYDA ALİŞAN KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan İlayda Alişan, genç yaşına rağmen hem televizyon hem de dijital platformlarda önemli projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

İLAYDA ALİŞAN NERELİ?

İlayda Alişan İstanbul doğumludur. Ailesi ise anne tarafından Erzincan, baba tarafından Trabzon kökenlidir. Bu kültürel zenginlik, oyunculuğuna da derinlik katan unsurlardan biri olmuştur.

İLAYDA ALİŞAN'IN KARİYERİ

İlayda Alişan oyunculuğa reklam filmleriyle başlamış, ilk önemli rolünü 2011 yılında Kanal D'de yayımlanan "Bir Çocuk Sevdim" dizisinde Merve karakteriyle yapmıştır. Ardından TRT 1'de "Gönül Hırsızı" ve "Benim Adım Gültepe" gibi projelerde yer alarak adından söz ettirmeye başlamıştır. Kariyerinin dönüm noktalarından biri 2015 yılında "Serçe Sarayı"ndaki Sinem rolü olmuştur.

2017'de başlayan ve büyük ilgi gören Ay Yapım yapımı "Çukur" dizisinde Akşın Koçovalı karakterini canlandırarak geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu diziyle oyunculuğunun olgunlaşmasını sağlamış ve sektör içinde saygınlık kazanmıştır. Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi "Hakan: Muhafız"da Aylin Erman rolüyle uluslararası bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Sonraki yıllarda "Şampiyon", "Masumiyet", "Kırmızı Oda" gibi önemli yapımlarda rol alan İlayda Alişan, 2022 yılında ise "Seversin" dizisiyle oyunculuk kariyerine yeni bir soluk getirmiştir. Hem televizyon dizilerinde hem de dijital platformlarda aktif olan Alişan, çok yönlü performanslarıyla dikkat çekmektedir.