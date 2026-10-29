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Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?

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Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık? Haber Videosunu İzle
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
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Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında şehit babası Alişan Şahin protokolün oturma düzenine çok sert çıktı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası, kendilerine ayrılan yere tepki göstererek, "Niye bizi böyle köşeye kadar itiyorsunuz? Böyle bir adilik, böyle bir yanlış olmaz. İnsanın bir yere kadardır sabrı" diyerek tepki gösterdi.

  • Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, şehit ailelerine ayrılan oturma düzenine tepki gösterdi.
  • Alişan Şahin, tören alanında yüksek sesle kendilerinin protokolde köşeye itildiğini ve onurlarının ayaklar altına alındığını söyledi.
  • Şahin, vatan için bir oğul verdiğini belirterek törene geldiğine pişman edildiğini dile getirdi.

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde gerginlik yaşandı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, şehit ailelerine ayrılan oturma düzenine tepki gösterdi. Kendilerine protokolde uygun bir yer verilmediğini düşünen Şahin, yaşadığı kırgınlığı tören alanında yüksek sesle dile getirdi.

"NİYE BİZİ BÖYLE KÖŞEYE KADAR İTİYORSUNUZ?"

Protokol düzenine tepki gösteren şehit babası, şu ifadeleri kullandı:

"Yiğit'in babasıyım. Böyle protokol olmaz, yazıklar olsun. Nasıl protokolmüş bu ya? Niye bizi böyle köşeye kadar itiyorsunuz? Ben onurlu bir Şükrü Şahin'in babasıyım. Böyle bir adilik, böyle bir yanlış olmaz. İnsanın bir yere kadardır sabrı."

"HANİ BAŞ TACIYDIK?"

Şehit ailelerine gösterilen değerin yalnızca sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Hani hatırlanıyorduk? Hani baş tacıydık? Hani senden benden yüreklerimiz yanıyordu? Böyle mi yanıyor? Böyle mi olacak? Geldiğimize pişman ediyorsunuz. Onurumuzu, gururumuzu ayaklar altına alıyorsunuz. Yakışıyor mu size?"

"BEN BİR OĞUL VERMİŞİM BU VATAN İÇİN"

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Alişan Şahin, sözlerinin herkes tarafından duyulmasını istedi.

Şahin, "Duysun herkes komutanım. Ben burada haykırmazsam, başka yerde sesimizi duymazsanız bu vatana sahip çıkılmaz. Yazıklar olsun ya. Nereye geldim ben? Bir bakın ya. Olacak şey mi bu? Bu mu onur, bu mu gurur?" dedi.

Şehit babası, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ben bir oğul vermişim bu vatan için, ocağım söndü dedim. Ama yine de vatanım, milletim var olsun, bayrağım dalgalansın dedim. Yazıklar olsun."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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