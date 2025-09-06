Muş'ta Benzinle İlgili Kaza: Emekli Ambulans Şoförü Alevler İçinde Kaldı

Muş'ta ateş bulunan ortamda hızara benzin koymaya çalışırken meydana gelen parlamada alevler içinde kalan emekli ambulans şoförü Alişan Han'ın vücudunun yüzde 35'i yandı.

Varto ilçesinin Armutkaşı köyünde 61 yaşındaki 5 çocuk babası Han, bir süre önce arkadaşıyla köyünde odun kesmek için kullandığı hızara benzin koymak istedi.

Bu sırada arkadaşıyla alanda yaktıkları ateşte hazırladıkları çayı içen Han, 5 litrelik benzin dolu bidonu açmaya çalışırken parlama meydana geldi.

Elinden atmak istediği bidondaki benzinin üzerine dökülmesiyle alevler içinde kalan Han, hemen yakınındaki göle atladı.

Çevredekilerin yardımıyla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Han, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda iki gün kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan ve vücudunun yüzde 35'i yanan Han'ın merkezde tedavisine devam ediliyor.

"Göle girmesem orada ölürdüm, göl beni kurtardı"

Alişan Han, AA muhabirine, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını söyledi.

Alevlerden yakınındaki göle girerek kurtulduğunu ifade eden Han, "Göle girmesem orada ölürdüm, göl beni kurtardı. Kim ne yaparsa yapsın, benzin bidonlarını ateşten uzak tutsun, gölgede bıraksın. Sol elimdeki benzin bidonunu arka üstü atmaya çalıştım atamadım, 'Güm' diye tutuştu." dedi.

Han, Varto'daki müdahalenin ardından kendi imkanlarıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne geldiklerini dile getirdi.

Burada iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındığını anlatan Han, "Hastane yönetiminden, doktor ve personelden çok memnun kaldık. Allah hepsinden razı olsun, ben de sağlıkçıyım, burada imkanlar çok güzel. İnsanlar, benzin bidonlarını ateşten uzak tutsun. Olay beni çok etkiledi, geceleri yatamıyorum, hep gözümün önünde, psikolojik olarak etkilendim. O anlar gözümün önünden hiç gitmiyor, yaşadığım olayı unutamıyorum. Ölümden döndüm." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da bir süre yoğun bakımda takip ettikleri hastaya cerrahi müdahale yapıldığını belirterek, "Vücudunun yaklaşık yüzde 35'i yanan hastayı yakından takip ediyoruz, hayati tehlikeyi atlattı. Yine cerrahi müdahaleler gerekecek." ifadelerini kullandı.