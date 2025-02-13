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Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu

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Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, Sevgililer Günü'nü Umre ziyareti yaparak geçirdi. Alişan, paylaşımında "Allah'ım sana şükürler olsun; 3'üncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Sevgililer Günü'nü eşiyle Umre'de geçireceğini açıklayan şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol, Mekke'den paylaşım yaptı.

Alişan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" demişti.

Ünlü şarkıcı, söylediği gibi eşi ile birlikte dileğini gerçekleştirdi. Umre'den paylaşım yapan Alişan, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Allah'ım sana şükürler olsun; 3'üncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte Umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım... Allah, isteyen herkese nasip etsin inşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekânlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin inşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun...

Alişan, eşiyle Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu

Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Allah sosyal medyayı takip etmiyordur minnetini şükranını içinden söylesen de olurdu bir de fotoğraf koyduğuna göre allah için değil sosyalmedya için onca yol gitmişin gibi geldi

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