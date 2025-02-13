Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu

Geçtiğimiz hafta Sevgililer Günü'nü eşiyle Umre'de geçireceğini açıklayan şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol, Mekke'den paylaşım yaptı.

Alişan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" demişti.

Ünlü şarkıcı, söylediği gibi eşi ile birlikte dileğini gerçekleştirdi. Umre'den paylaşım yapan Alişan, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Allah'ım sana şükürler olsun; 3'üncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte Umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım... Allah, isteyen herkese nasip etsin inşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekânlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin inşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun...