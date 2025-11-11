Haberler

10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt

Güncelleme:
TRT 1'de 10 Kasım günü yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" programında sunucu Alişan ve konuklarının horon teptiği anlar tepki çekti. Eleştiriler üzerine Alişan, sosyal medya hesabından yayın esnasında Atatürk'ü andığı anları paylaştı.

  • TRT 1'de 10 Kasım sabahı yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" programında sunucu Alişan ve konuklar kahkahalar eşliğinde horon tepip türkü söyledi.
  • Alişan, sosyal medya hesabından yayın esnasında Atatürk'ü andığı anları paylaşarak eleştirilere yanıt verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ülke genelinde hayat dururken, milyonlarca vatandaş Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

KAHKAHALAR EŞLİĞİNDE HORON TEPTİ

Ancak TRT 1 ekranlarında 10 Kasım sabahı yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" programındaki görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Devlet televizyonunda canlı yayınlanan programda, sunucu Alişan ve konuklarının kahkahalar eşliğinde horon teptiği ve türkü söylediği anlar ekranlara yansıdı. "Stüdyomuzda Rize rüzgarları" alt bandıyla verilen bu görüntüler, 10 Kasım'a denk gelen yayının içeriği nedeniyle tepki topladı.

ELEŞTİRİLERE VİDEOLU YANIT

Gelen eleştirilerin ardından Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünden" notunu düşerek yayın esnasında Atatürk'ü andığı anları paylaştı.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTolga Şamcı:

Oldum olası sevemedim şu herifi... Ne sanatçısıymış bu...

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hiron teoene mi takildiniz ya twptiren TET 1 degilmi devletin kanali oeki devletin kanalini bu hale getiren kim sadede kanal mi okullar ya okullarsa ogrenciler Ataturku anmiyir tatil yapiyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

vallahi aynen. antipatik tip.herşeyi yapmacık.....

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıosmansimsek52:

10 kasımda imamoglu nun esi ile dans ettigini unutma saygı sızlar

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 401.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer doğan:

bırak şu insanların yakasını haberi git kendi sayfan varsa orada yap dolandırma insanları artık kimse yemiyor

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıMiharbi mediç :

biz ciddiyiz sizi ön plana çıkaran ve burada yayınlayanları Allaha havale ediyorum şimdi sorum şu nasıl dolandırıyorsunuz bilgi verirmisiniz.

yanıt1
yanıt0
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
