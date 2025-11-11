10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ülke genelinde hayat dururken, milyonlarca vatandaş Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

KAHKAHALAR EŞLİĞİNDE HORON TEPTİ

Ancak TRT 1 ekranlarında 10 Kasım sabahı yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" programındaki görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Devlet televizyonunda canlı yayınlanan programda, sunucu Alişan ve konuklarının kahkahalar eşliğinde horon teptiği ve türkü söylediği anlar ekranlara yansıdı. "Stüdyomuzda Rize rüzgarları" alt bandıyla verilen bu görüntüler, 10 Kasım'a denk gelen yayının içeriği nedeniyle tepki topladı.

ELEŞTİRİLERE VİDEOLU YANIT

Gelen eleştirilerin ardından Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünden" notunu düşerek yayın esnasında Atatürk'ü andığı anları paylaştı.