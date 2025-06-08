Buse Varol'dan üçüncü çocuk ısrarı! Alişan'ı Cumhurbaşkanına şikayet etti

Buse Varol'dan üçüncü çocuk ısrarı! Alişan'ı Cumhurbaşkanına şikayet etti
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Alişan, eşi Buse Varol'un üçüncü çocuk isteğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bayramlaşma sırasında eşinin kendisini "iki çocukta kaldı" diyerek şikâyet ettiğini anlattı. Ünlü sanatçı, "Şimdilik mutluyuz ama ileride olabilir" dedi.

Şarkıcı Alişan, mutlu evliliğini sürdürdüğü eşi Buse Varol'la birlikte verdikleri röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, üçüncü çocuk sorusuna samimi bir yanıt verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen bayramlaşma anısını da paylaştı.

Buse Varol'dan üçüncü çocuk ısrarı! Varol, Alişan'ı Cumhurbaşkanına şikayet etti

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programının sunuculuğunu üstlenen şarkıcı Alişan, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. 2018 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren çift, Sabah gazetesine verdikleri röportajda aile hayatlarına dair içten açıklamalarda bulundu.

Buse Varol'dan üçüncü çocuk ısrarı! Varol, Alişan'ı Cumhurbaşkanına şikayet etti

"CUMHURBAŞKANIMIZA BENİ ŞİKAYET ETTİ"

Röportajda Alişan'a, "Cumhurbaşkanımız nikâh şahidinizdi ve size dört çocuk tavsiyesinde bulunmuştu. Çocukları çok seven bir aile olarak üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Sanatçı bu soruya şu yanıtı verdi, "Cumhurbaşkanımız dört çocuk nasihati vermişti. Şu an bir kız bir erkek çocukla çok mutluyuz. Buse'nin üçüncü çocuk konusunda çok fazla baskısı var. Hatta geçtiğimiz bayram Cumhurbaşkanımızla telefonda bayramlaşırken Buse beni Cumhurbaşkanımıza şikâyet etti. 'Size üç çocuk sözü vermişti ama iki çocukta kaldı' dedi. Kısmet diyelim, biraz Burak'la Eliz büyüsün, ondan sonra bakalım hayırlısı."

Buse Varol'dan üçüncü çocuk ısrarı! Varol, Alişan'ı Cumhurbaşkanına şikayet etti

Alişan'ın bu samimi açıklamaları sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü çiftin üçüncü çocuk planları şimdilik zamanlamaya bağlı görünse de, Alişan'ın "kısmet" vurgusu ileride sürpriz bir gelişmeye açık kapı bırakıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sevimsiz bir olay yandaşlık yalakalık sınır tanımaz uluorta konuşulmaması gereken mahrem bilgileri ortalığa saçmışlar

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıSpartakus:

kalite yoksunluğu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMGk:

Durumu yerin de okup çocuk yapmamak büyük bir ahmaklık.. Servetim olsun 50 tane çocuğum olsun.. İnsana bu dünya da insan gerek

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