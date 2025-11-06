Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Alişan ile evliliğiyle adından söz ettiren Varol, televizyon dünyasında farklı projelerde yer alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, Türk oyuncu, sunucu ve eski modeldir. 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, bir süre öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kariyerini değiştirmiştir.

2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılmasıyla birlikte televizyon dünyasına adım atmış, kısa sürede dikkat çekmiştir. Güzellik yarışmasının ardından modellik yapmaya başlayan Varol, daha sonra oyunculuk eğitimi alarak televizyon dizilerinde rol almaya başlamıştır.

BUSE VAROL KAÇ YAŞINDA?

Buse Varol, 25 Mart 1990 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen hem oyunculuk hem sunuculuk alanında pek çok başarılı projede yer almıştır.

BUSE VAROL NERELİ?

Manisa doğumlu olan Buse Varol, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirmiştir. Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınmış ve kariyerine burada yön vermiştir.

BUSE VAROL NE İŞ YAPIYOR?

Buse Varol, profesyonel olarak oyunculuk yapmaktadır. Kariyerine 2013 yılında "Tozlu Yollar" dizisiyle başlamış; "Arka Sokaklar", "Sevda Kuşun Kanadında", "Şehrin Melekleri", "Kış Güneşi", "Payitaht Abdülhamid" ve "Rüya" gibi birçok popüler dizide rol almıştır.

Ayrıca "Dağ 2" filminde de yer alarak sinema deneyimi yaşamıştır. Televizyon dünyasında sadece oyunculukla değil, sunuculukla da adından söz ettiren Varol, "Çok Tatlı" isimli programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan, 19 Haziran 1976 tarihinde İstanbul'da doğan Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Asıl adı Serkan Burak Tektaş olan Alişan, 1990'lı yıllarda çıkardığı "Aşık Oldum" ve "Sana Bir Şey Olmasın" albümleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Türk müziğinde uzun yıllar popülerliğini koruyan sanatçı, aynı zamanda "Cennet Mahallesi" ve "Dostlar Mahallesi" gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

6 Nisan 2018 tarihinde oyuncu Buse Varol ile evlenen Alişan'ın, Burak adında bir oğlu bulunmaktadır. Günümüzde hem televizyon projelerinde hem sahne çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır.