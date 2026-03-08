Travmalar insanı nasıl dönüştürür? Psikiyatrist Alişan Burak Yaşar anlattı

Haberler.com'da yayınlanan İyilik İyileştirir programında Metin Aydın'ın konuğu olan Psikiyatrist Doç. Dr. Alişan Burak Yaşar, insan psikolojisinin travmalar karşısındaki dayanıklılığını, modern dünyanın birey üzerinde yarattığı baskıları ve ruh sağlığını korumanın yollarını ele aldı. Yaşar, insanın hayatına anlam katmasının ruhsal dayanıklılığı artırdığını vurgularken, travmaların da insanın kendini yeniden keşfetmesine kapı aralayabileceğini ifade etti.

"HAYATTA ANLAM BULAN İNSANLARIN RUH SAĞLIĞI DAHA DAYANIKLI"

Programda hayatın anlamı ve bireyin kendini var etme sürecine değinen Alişan Burak Yaşar, üretmenin ve anlam arayışının ruh sağlığı üzerindeki güçlü etkisine dikkat çekti. Yaşar, "Hayatta bir anlam bulabilmiş ve üretebilmiş insanların ruh sağlığı daha dayanıklı" diyerek bireyin yaşamında bir amaç edinmesinin psikolojik dayanıklılığı artırdığını ifade etti.

İnsanın hikâyeler üzerinden var olduğunu belirten Yaşar, bireyin yaşamını anlamlandırma biçiminin psikolojik gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi. Dünyada yaşanan savaşlar ve büyük toplumsal kırılmaların insan psikolojisini dönüştürdüğünü dile getiren Yaşar, bu tür olayların insanlığı da farklı bir noktaya taşıdığını belirterek, "Dünyada yaşanan savaşlar bizi dönüştürüyor, bundan sonra farklı bir biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"TRAVMALAR İNSANI YIKABİLİR AMA AYNI ZAMANDA ÖĞRETİR"

Ruhsal travmaların insanın sonradan inşa ettiği benlik yapısını dağıtabileceğini söyleyen Yaşar, travma sonrası süreçte bireyin kendini yeniden keşfedebileceğini vurguladı. Yaşar, travmaların yalnızca yıkıcı değil aynı zamanda öğretici yönü olduğuna dikkat çekerek, "Travmadan sonra öğrendiklerimizle daha gerçek benliğe ulaşmanın yolları mümkün" dedi.

Modern dünyanın tüketim odaklı yapısının insanı doyumsuzluğa sürüklediğini belirten Yaşar, kapitalist sistemin sürekli tüketimi teşvik ettiğini ve bunun insanın içsel tatmin duygusunu zayıflattığını ifade etti. Buna rağmen bireyin acıyla baş etmeyi öğrenmesi gerektiğini söyleyen Yaşar, "Acıya rağmen ilerlemeyi öğrenmek gerekiyor" diyerek psikolojik dayanıklılığın önemini vurguladı.

Programın ilerleyen bölümünde dikkat ve duygular üzerine de değerlendirmelerde bulunan Yaşar, dikkatin yaşam enerjisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek dikkat antrenmanlarıyla zihinsel kapasitenin geliştirilebileceğini söyledi. Duyguların kontrol altına alınamayacağını ancak onların farkında olunabileceğini dile getiren Yaşar, travmaların insan hayatında önemli öğretici deneyimler olduğunu ifade ederek, "Biz hep temel yaralarımızdan kanarız" ve "Travma, en büyük öğreticidir" sözleriyle değerlendirmelerini tamamladı.