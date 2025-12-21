Haberler

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, park halindeki bir kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Alişan hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Alişan hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece 03.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Alişan'ın kontrolünü yitirdiği 80 LB 301 plakalı otomobil, park halindeki N.Z.'ye ait 35 ANA 703 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Hüseyin Alişan ile K.A. ve C.Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alişan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hüseyin Alişan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. K.A. ve C.Ö.'nün hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
