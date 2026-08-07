Alişan Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
Sanatçı Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme'de konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Alişan'a hayranları telefon ışıklarıyla eşlik etti. Festivalde sergi, atölye, söyleşi ve gastronomi etkinlikleri de sürüyor.
Sanatçı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesindeki festival alanında düzenlenen konserde sahne alan şarkıcı Alişan, hayranlarıyla buluştu.
Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.
Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları devam ediyor.
Kaynak: AA