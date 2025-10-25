Haberler

Mardin Valisi Engelli Çocuğun Konser Hayalini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, engelli bir çocuğun Alişan konserine gitme isteğini yerine getirerek, aileye unutulmaz bir gece yaşattı. Vali Akkoyun, sosyal medya üzerinden gelen talebe duyarsız kalmayarak, gerekli düzenlemeleri yaptı ve ailenin konser alanına gitmesini sağladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, engelli çocuğun Alişan konserine gitme isteğini yerine getirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Alişan konseri, engelli bir çocuk ve ailesi için unutulmaz bir geceye dönüştü.

Bir kişinin sosyal medya hesabından engelli oğlunun Alişan konserine gitme talebini gören Vali Akkoyun, ailenin talebine anında karşılık vererek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'na çocuğun konsere götürülmesi talimatını verdi.

Engelli hizmet aracıyla etkinlik alanına götürülen çocuk ve ailesi, Alişan konserini izledi. Aile, konserin ardından sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı paylaştı.

Aile mesajında, "Arayıp ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evladımıza unutulmaz bir gece yaşattığınız için Engelli Hizmetleri Daire Başkanına ve çalışanlarına minnettarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.