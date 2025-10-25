Mardin Valisi Engelli Çocuğun Konser Hayalini Gerçekleştirdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, engelli çocuğun Alişan konserine gitme isteğini yerine getirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Alişan konseri, engelli bir çocuk ve ailesi için unutulmaz bir geceye dönüştü.

Bir kişinin sosyal medya hesabından engelli oğlunun Alişan konserine gitme talebini gören Vali Akkoyun, ailenin talebine anında karşılık vererek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'na çocuğun konsere götürülmesi talimatını verdi.

Engelli hizmet aracıyla etkinlik alanına götürülen çocuk ve ailesi, Alişan konserini izledi. Aile, konserin ardından sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı paylaştı.

Aile mesajında, "Arayıp ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evladımıza unutulmaz bir gece yaşattığınız için Engelli Hizmetleri Daire Başkanına ve çalışanlarına minnettarız." ifadelerini kullandı.