Yazar Alişan Kapaklıkaya Vezirköprü'de konferans verdi

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Vezirköprü'de "Mutlu Çocuk, Mutlu Aile" konulu bir konferans verdi.

Vezirköprü Belediyesince Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleriyle bir araya gelen Kapaklıkaya, hayatından örnekler paylaştı.

Çocukların geçmişe göre daha fazla imkana sahip olduğunu belirten Kapaklıkaya, ilgi ve sevginin eksikliği halinde teknolojik ve fiziksel olanakların çocuk gelişimine katkı sağlamayacağını vurguladı.

Konferansa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.