Alişan Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi

Güncelleme:
Şarkıcı Alişan, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Alanı'nda konser verdi. Hayranlarıyla buluşan Alişan, sevilen şarkılarının yanı sıra yöresel türküler de seslendirdi.

TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali kapsamında şarkıcı Alişan, Mardin'de konser verdi.

Mardin Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Alişan Fuar Alanı'nda verdiği konserde hayranıyla buluştu. Alişan konserinde, 'Var Ya', 'Fark Atıyor', 'İkimize Birden' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra başta Mardin olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinden türküler seslendirdi. Mardinliler, ünlü şarkıcıya eşlik ederek halaylar çekti. Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anan Alişan, sanatçının eserlerini seslendirdi. Alişan, sahnede yaptığı konuşmada, "En sevdiğim şehre geldim. En sevdiğim insanların yanına geldim. En sevdiğim yemeklere, en sevdiğim doğaya geldim. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Kültür Yolu Festivali'ni düzenlediği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Perşembe gününden beri Mardin'deyim. Hala doyamadım. Yarın da dolaşacağım. Mardin medeniyetler şehri. Barış içinde kardeşlik içinde yaşayan bir şehirö

dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
