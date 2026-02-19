Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti

Haberler

Güncelleme:
Alişan, Ramazan'ın ilk günü kutsal topraklara giderek Umre ziyareti gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı ''Yine nasip oldu, şükürler olsun.'' dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan, Ramazan'ın ilk gününde yaptığı Umre ziyaretiyle gönüllere dokundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alişan, "Yine nasip oldu, şükürler olsun. Allah herkese özellikle Ramazan'da Ümre yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Alişan'ın bu paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni ve dualarla karşılandı.

2025 yılında Sevgililer Günü planını açıklayan Alişan, eşi Buse Varol ile umreye gitti. Kutsal topraklardan fotoğraf paylaşan Alişan, 'Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet etti' dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan, "Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" açıklamasının ardından kutsal topraklara gitti.

EŞİMLE BİRLİKTE UMRE YAPTIM

Yaşadığı heyecanı paylaşan ünlü türkücü, 'Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah. Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah. Berat Gecemiz mübarek olsun.' dedi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemir Demir:

Çok güzel hareketler şovenizmin babasi

