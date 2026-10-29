Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de 29 Ekim töreninde şehit babasından protokole tepki: Hani baş tacıydık?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 29 Ekim töreninde şehit babasından protokole tepki: Hani baş tacıydık? Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de 29 Ekim töreninde şehit babasından protokole tepki: Hani baş tacıydık?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, 2015'te şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, oturma düzeninde şehit ailelerine arka sıraların ayrılmasına tepki gösterdi. Şahin, 'Bizi neden köşeye itiyorsunuz? Hani baş tacıydık?' diyerek yaşananı haksızlık olarak nitelendirdi.

  • Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde şehit ailelerine protokolde arka sıralarda yer verildi.
  • 2015'te şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, oturma düzenine tepki gösterdi.
  • Alişan Şahin, şehit ailelerine gösterilen değerin bu şekilde olmaması gerektiğini dile getirdi.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, şehit babası Alişan Şahin, protokoldeki oturma düzeninde şehit ailelerinin arka sıralarda yer verilmesine tepki gösterdi.

ŞEHİT AİLELERİNE ARKA SIRALAR AYRILDI

2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende protokoldeki oturma düzenine tepki gösterdi. Şahin, oturma düzeninde şehit yakınlarına arka taraflarda yer verilmesinin haksızlık olduğunu ifade etti.

BİZİ NEDEN KÖŞEYE İTİYORSUNUZ?

Tepkisini dile getiren Alişan Şahin, şehit ailelerine gösterilen değerin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, "Bizi neden köşeye itiyorsunuz, nasıl protokolmüş böyle? Ben onurlu şehit Şükrü Şahin'in babasıyım. Böyle bir yanlış olmaz! İnsanın bir yere kadardır sabrı. Hani hatırlanıyorduk? Hani baş tacıydık? Hani yüreklerimiz yanıyordu? Böyle mi yanıyor?" ifadelerini kullandı.

BİR OĞLUMU VERMİŞİM BU VATAN İÇİN

Yaşadığı duruma tepki gösteren Şahin, şunları söyledi:

"Ben burada haykırmazsam başka yerde sesimizi duymazsınız, sahip çıkılmaz. Yazıklar olsun. Ben bir oğlumu vermişim bu vatan için. Ocağım söndü benim. Ama yine dedim ki vatanım, milletim sağ olsun."

Kaynak: ANKA
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Terörle mücadelenin kritik ismiydi! 'Süper vali' Ünal Erkan hayatını kaybetti

Terörle mücadelenin kritik ismiydi! "Süper vali" hayatını kaybetti
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadı

Ormana park edilen 2 milyon liralık kepçe sırra kadem bastı
Adana'da istismar şikayetinde bulunan kızını hastanede öldürmek istedi! Camlara ateş açan baba özel harekatla yakalandı

Kızı istismar şikayetinde bulundu! Babası silahla hastaneye geldi
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar

Yer Konya! Bu yıl da aynısı oldu
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam
ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti

ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var

AVM'de akılalmaz manzara! Kamerayı inceleyen polis harekete geçti