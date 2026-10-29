Eskişehir'de 29 Ekim töreninde şehit babasından protokole tepki: Hani baş tacıydık?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, 2015'te şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, oturma düzeninde şehit ailelerine arka sıraların ayrılmasına tepki gösterdi. Şahin, 'Bizi neden köşeye itiyorsunuz? Hani baş tacıydık?' diyerek yaşananı haksızlık olarak nitelendirdi.
- Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde şehit ailelerine protokolde arka sıralarda yer verildi.
- 2015'te şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, oturma düzenine tepki gösterdi.
- Alişan Şahin, şehit ailelerine gösterilen değerin bu şekilde olmaması gerektiğini dile getirdi.
Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, şehit babası Alişan Şahin, protokoldeki oturma düzeninde şehit ailelerinin arka sıralarda yer verilmesine tepki gösterdi.
ŞEHİT AİLELERİNE ARKA SIRALAR AYRILDI
2015 yılında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şükrü Şahin'in babası Alişan Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende protokoldeki oturma düzenine tepki gösterdi. Şahin, oturma düzeninde şehit yakınlarına arka taraflarda yer verilmesinin haksızlık olduğunu ifade etti.
BİZİ NEDEN KÖŞEYE İTİYORSUNUZ?
Tepkisini dile getiren Alişan Şahin, şehit ailelerine gösterilen değerin bu şekilde olmaması gerektiğini belirterek, "Bizi neden köşeye itiyorsunuz, nasıl protokolmüş böyle? Ben onurlu şehit Şükrü Şahin'in babasıyım. Böyle bir yanlış olmaz! İnsanın bir yere kadardır sabrı. Hani hatırlanıyorduk? Hani baş tacıydık? Hani yüreklerimiz yanıyordu? Böyle mi yanıyor?" ifadelerini kullandı.
BİR OĞLUMU VERMİŞİM BU VATAN İÇİN
Yaşadığı duruma tepki gösteren Şahin, şunları söyledi:
"Ben burada haykırmazsam başka yerde sesimizi duymazsınız, sahip çıkılmaz. Yazıklar olsun. Ben bir oğlumu vermişim bu vatan için. Ocağım söndü benim. Ama yine dedim ki vatanım, milletim sağ olsun."