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İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

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Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayarken, dizi için tesettüre giren Alişan'ın tesettürlü hali sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı Piyasa dizisi için İlayda Alişan tesettüre girdi. Alişan'ın başörtülü hali, sosyal medyada gündem oldu.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini odağına alacak.

Başrol İlayda Alişan'ın fragmandaki tesettürlü görüntüsü seyirciden tam not aldı. Daha önce birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, Münevver karakteriyle kamera karşısına geçti.

İlayda Alişan'ın Tesettürlü Rolü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncunun tesettürlü hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Piyasa, yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

İlayda Alişan'ın Tesettürlü Rolü Sosyal Medyada Gündem Oldu

İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

örtünme, Allahın müslüman kadınlara emridir. erkeğin ve kadının harama bakmasını yasaklayan islam, en yüce ahlakı öğütler. çıplaklık, zina, alkol ve uyuşturucunun toplumu nasıl çürütüğünü görünce neden islama ihtiyacımız olduğu daha iyi anlaşılıyor

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Berbat olmuş çok çirkin o ne yaaa

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Hep ona girecek değiller ya, bir de o girsin...

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