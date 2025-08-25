Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Bir dönemin unutulmaz isimleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, yaklaşık 25 yıl süren küslüğün ardından yeniden bir araya geldi. Çeşme'de kahvaltıda buluşan ünlü isimler, dostluklarını tazeleyerek aynı karede poz verdi.

PRESTİJ MÜZİK'İN ALTIN YILLARI

1990'lı yıllarda Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, merhum Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik'in en parlayan yıldızlarıydı. Şirket, o dönemde Türk müzik sektöründe zirveye oturmuş, üç sanatçı da aynı sahneyi paylaşarak büyük başarılar elde etmişti.

ŞİRKETİN İFLASIYLA YOLLAR AYRILDI

Prestij Müzik'in iflasının ardından üçlü farklı kariyer yollarına yöneldi. Ancak bu süreçte özellikle Mahsun Kırmızıgül ve Alişan arasında büyük bir kavga yaşandı. İkilinin magazin programları aracılığıyla birbirlerine yönelttikleri sert sözler, uzun süre gündemden düşmedi.

BARIŞMA SÜRECİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ilişkiler yumuşamaya başladı. Alişan, bu süreçte Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'le yeniden temas kurdu. Mahsun Kırmızıgül ile sık sık görüşmeye başlayan Alişan, Özcan Deniz'le ise mesafesini bir süre korudu.

25 YIL SONRA AYNI KARE

Üç ünlü şarkıcı, yıllar sonra Çeşme'de buluşarak kahvaltı masasında bir araya geldi. Sohbet eden ve samimi anlar yaşayan Kırmızıgül, Deniz ve Alişan, birlikte verdikleri pozla dostluklarını yeniden ilan etti.