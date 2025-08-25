Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1990'lı yıllarda Prestij Müzik'in yıldızları olarak aynı sahneyi paylaşan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, yaklaşık 25 yıl süren küslüğün ardından Çeşme'de buluştu. Şirketin iflasıyla ayrı yollara giden ve uzun süre konuşmayan üçlü, kahvaltıda bir araya gelip dostluklarını tazeledi. Verdikleri samimi poz, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Bir dönemin unutulmaz isimleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, yaklaşık 25 yıl süren küslüğün ardından yeniden bir araya geldi. Çeşme'de kahvaltıda buluşan ünlü isimler, dostluklarını tazeleyerek aynı karede poz verdi.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

PRESTİJ MÜZİK'İN ALTIN YILLARI

1990'lı yıllarda Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, merhum Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik'in en parlayan yıldızlarıydı. Şirket, o dönemde Türk müzik sektöründe zirveye oturmuş, üç sanatçı da aynı sahneyi paylaşarak büyük başarılar elde etmişti.

ŞİRKETİN İFLASIYLA YOLLAR AYRILDI

Prestij Müzik'in iflasının ardından üçlü farklı kariyer yollarına yöneldi. Ancak bu süreçte özellikle Mahsun Kırmızıgül ve Alişan arasında büyük bir kavga yaşandı. İkilinin magazin programları aracılığıyla birbirlerine yönelttikleri sert sözler, uzun süre gündemden düşmedi.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

BARIŞMA SÜRECİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ilişkiler yumuşamaya başladı. Alişan, bu süreçte Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'le yeniden temas kurdu. Mahsun Kırmızıgül ile sık sık görüşmeye başlayan Alişan, Özcan Deniz'le ise mesafesini bir süre korudu.

25 YIL SONRA AYNI KARE

Üç ünlü şarkıcı, yıllar sonra Çeşme'de buluşarak kahvaltı masasında bir araya geldi. Sohbet eden ve samimi anlar yaşayan Kırmızıgül, Deniz ve Alişan, birlikte verdikleri pozla dostluklarını yeniden ilan etti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Sındırgı dün gece 221 kez sallandı: Doğal olmayan 2 durum var

İlçe dün akşamdan bu yana 221 kez sallandı: Doğal olmayan 2 durum var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıoğuz:

üç tane hıyar ağası barışmış çokta umrumuzda bize ne haber değeri yok bir durum

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomris Umay:

Üçünüde sevmiyorum ne işe yarıyorlar niye prim veriyorsunuz bunlara bunlar ne işe yarıyor yada yaradılar bu güne kadar ya bize ne ses desen sesleri yok öbürü birilerinin isteklerine göre filim yazıyo bence milletin algısını deyiştirmek için

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına Arzu Sabancı'dan ilk yorum

Tüm fotoğraflar silindi, Arzu Sabancı sessizliğini bozdu
Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru

Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.