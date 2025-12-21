Osmaniye'de kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Alişan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Alişan'ın kullandığı 80 LB 301 plakalı otomobil, Cemalpaşa Mahallesi Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde park halindeki 35 ANA 703 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Alişan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan 2 kişiyi Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel