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Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde coşkulu bir konser verdi

Alişan, Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde coşkulu bir konser verdi
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir durağında sahne alan Alişan, Göreme Festival Alanı'nı dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser, yoğun katılım ve büyük beğeniyle sona ererken festival etkinlikleri 9 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on ikinci durağı olan Nevşehir'de konser coşkusu devam ediyor. Festivalin altıncı gününde sahne alan ünlü sanatçı Alişan, Göreme Festival Alanı'nı dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen sanatçı Alişan, konserinde "Hele Bi", "İkimize Birden" ve "Melekler İmza Topluyor" başta olmak üzere hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren dinleyicilerle güçlü bir bağ kuran sanatçı, repertuvarındaki hareketli ve duygusal şarkılarla farklı kuşaklardan hayranlarını aynı sahnede buluşturdu.

Konser boyunca izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, zaman zaman açılan telefon ışıkları Göreme Festival Alanı'nda görsel şölen oluşturdu. Şarkı aralarında hayranlarıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Alişan, sıcak tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen konser, alkışlar eşliğinde sona ererken Alişan'ın performansı Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin unutulmaz etkinlikleri arasında yer aldı.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında ana sahnede her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmayı sürdürürken, festival boyunca sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 9 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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