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Darende'de 73. Geleneksel Festivalde Alişan Coşkusu

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Malatya'nın Darende ilçesindeki 73. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde şarkıcı Alişan konser verdi; Bakan Yardımcısı Boyraz ve Belediye Başkanı Bozkurt açıklamalarda bulundu, DJ Onur da sahne aldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında şarkıcı Alişan konser verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Darende Güreş Sahası'nda konser öncesi yaptığı konuşmada Darende'nin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise ilçenin yalnızca bir yaşam alanı olmadığını, tarih, kültür ve gelenekleriyle gönüllerde yer edinen bir ilçe olduğunu ifade etti.

Konserde sahne alan Alişan ise Darende'ye ilk kez geldiğini belirterek, ilçede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Alişan'a müzikseverler de eşlik etti.

DJ Onur'un da performans sergilediği konserde izleyiciler keyifli vakit geçirdi

Kaynak: AA
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