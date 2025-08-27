Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli?

Alişan'ın eşi Buse Varol, magazin ve sosyal medya platformlarında sıkça konuşulan isimler arasında bulunuyor. Özellikle son dönemlerde hayatı ve kariyeri merak konusu haline gelen Varol, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamıyla da gündemde olan Buse Varol hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı ve yaklaşık iki yıl boyunca bir eğitim kurumunda stajyerlik yaptı. 2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılarak dikkat çekti. Oyunculuk kariyerine "Tozlu Yollar" dizisiyle adım atan Varol, "Arka Sokaklar" dizisinde polis memuru Yasemin karakterini canlandırdı. Daha sonra "Dostlar Mahallesi" dizisinde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte rol aldı. TRT 1'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisine ise sonradan katıldı.

BUSE VAROL KAÇ YAŞINDA?

Buse Varol, 25 Mart 1990 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Genç yaşına rağmen televizyon dünyasında önemli projelerde yer alarak adından söz ettirmeyi başarmıştır. Hem oyunculuk kariyerine hem de özel hayatına dair merak edilenler sıkça araştırılmaktadır.

BUSE VAROL NERELİ?

Buse Varol, Türkiye'nin Manisa şehrinde dünyaya gelmiştir. Ege Bölgesi'nin köklü şehirlerinden biri olan Manisa, Varol'un kökenlerinin ve çocukluğunun geçtiği yerdir. Bu şehirde başlayan hayatı, onu Türkiye'nin televizyon dünyasında tanınan bir isim haline getirmiştir.

BUSE VAROL EVLİ Mİ?

Buse Varol, 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile hayatını birleştirerek evlendi. Çift, evliliklerinden sonra da sık sık sosyal medyada ve kamusal alanlarda birlikte görünerek ilişkilerini gözler önüne seriyor. Buse Varol'un evliliği, magazin gündeminde de oldukça ilgi çekiyor.

BUSE VAROL'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Buse Varol ve Alişan çiftinin iki çocuğu bulunuyor. Aile, hem özel hayatlarında hem de sosyal medyada paylaştıkları anlarla sıkça dikkat çekiyor. Çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile hayatı sürdüren Varol, annelik rolünü de başarıyla üstleniyor.