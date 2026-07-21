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Alişan'dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Doyamadık sana!

Alişan'dan yürek yakan Selçuk Tektaş paylaşımı: Doyamadık sana!
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Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

21 Temmuz 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ve hayatının en zor dönemlerinden birini yaşayan Alişan, vefatının 5. Yılında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ağabeyi Selçuk Tektaş’ı andı.

HİÇBİRİMİZ DOYAMADIK SANA

Sosyal medya hesabından oğlu Burak ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın geçmişte birlikte oyun oynadığı duygusal bir video klibi yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımının altına şu yürek burkan notu düştü: "Hiçbirimiz doyamadık sana... Seni çok özledik çok. Her duamızda, sohbetimizde biz yanına gelene kadar olacaksın benim canımın yarısı..."

EMANETLERİNİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR

Kardeşinin vefatının ardından büyük bir yıkım yaşayan ancak ailesini toparlamak için yoğun çaba sarf eden Alişan, Selçuk Tektaş'ın emanetleri olan yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ı bir an olsun yanından ayırmıyor. Sık sık yeğenleriyle vakit geçiren ve onlara amcalıktan öte adeta babalık yapan ünlü sanatçının bu vefalı duruşu, hem takipçileri hem de sanat camiası tarafından takdirle karşılanıyor. Alişan’ın bu duygu dolu paylaşımı sevenlerini duygulandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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