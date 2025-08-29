Eda Erol, pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi, stil danışmanı ve sosyal medya fenomeni Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot Ekrem Karaçayır ile hayatını birleştirdi. Çiftin görkemli düğünü, İstanbul'un seçkin mekânlarından Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşti.

KINA GECESİNDEN GELENEKSEL UĞURLAMAYA

Düğünden önce sade bir kına gecesi düzenleyen Eda Erol'u ailesi ve yakın çevresi yalnız bırakmadı. Samimi ve duygusal anların yaşandığı geceden kareler, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Düğün sabahı ise damat Ekrem Karaçayır, Eda Erol'u evinden davul-zurna eşliğinde aldı. Geleneksel uğurlama töreninde renkli görüntüler ortaya çıktı. Eda Erol, bu anlara dair videoları takipçileriyle paylaştı.

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Akşam saatlerinde başlayan düğün, zarafeti ve ihtişamıyla dikkat çekti. Tüm ailenin eksiksiz katıldığı tören, hem Eda Erol hem de Ekrem Karaçayır'ın neşeli halleriyle hafızalara kazındı.

Eda Erol'un tercihi olan sade prenses model gelinlik, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Çiftin mutluluğu, paylaşılan görüntülerle adeta taçlandı. Düğün salonuna giriş anlarında damat Ekrem Karaçayır'ın duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğulması ve Eda Erol'a sevgi dolu bir öpücük kondurması, davetlileri duygulandırdı.

MUTLU SONA ULAŞTI

Geçmişte şarkıcı Alişan'la nişanlanan, ancak evlilikten son anda vazgeçerek ilişkisini noktalayan Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu Karaçayır'dan Nisan ayında aldığı evlilik teklifine "Evet" demişti.

Yıllar sonra yeniden aşka kapı aralayan Erol, bu kez mutlu sona ulaşarak resmen evlendi.