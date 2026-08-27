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Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım
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Oğlu Burak'ın rahatsızlanması üzerine hastaneye giden Alişan, özel hastanede yaşadığı bekleme süresine tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, daha sonra devlet hastanesine geçtiklerini anlattı.

Alişan, oğlu Burak'ın yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşaması üzerine Çeşme'de hastaneye başvurdu. Özel bir hastanenin acil servisinde yaşadıklarını anlatan şarkıcı, bekleme sürecinden memnun kalmadığını belirtti.

Acil serviste kendilerine önlerinde 8 hastanın bulunduğunun söylendiğini aktaran Alişan, yaklaşık 45 dakika geçmesine rağmen oğlunun ateşinin bile ölçülmediğini ifade etti. Bunun üzerine hastaneden ayrılma kararı alan şarkıcı, oğlunu devlet hastanesine götürdü.

DEVLET HASTANESİNDE 10 DAKİKADA İŞLEM TAMAMLANDI

Alişan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde ise sürecin çok daha hızlı ilerlediğini söyledi. Burak'ın ateşinin ölçülmesi ve doktor tarafından muayene edilmesinin yaklaşık 10 dakika içerisinde gerçekleştiğini belirten şarkıcı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşadığı deneyimi sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, “Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de...” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLevent Tuğcu:

Beylikdüzü Medicana da aynı durumda.acili ve hastane kısmı aşırı kalabalık.muayene sonrasında verdikleri ilaçlarda hep kalbur üstü pahalı ilaçlar. İlaç firmalarına çalışıyorlar.baska Özel hastane tercih ediyorum.

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