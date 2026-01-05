Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Hem sahnede hem ekranda yer alan ünlü şarkıcı Alişan, son dönemde verdiği kilolarla konuşulurken bu kez estetik iddialarıyla gündeme geldi.

KALKIK KAŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın ardından Alişan'ın yüz hatlarındaki değişim özellikle kaşlarının kalkık görünmesiyle dikkat çekti. Görüntü, kısa sürede kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Kaşları tutamıyoruz", "Bu nasıl botoks", "Püh bu ne hal" gibi ifadelerle paylaşımın altını doldurdu.

ALİŞAN'DAN ESPRİLİ AÇIKLAMA

Hakkındaki iddialar büyüyünce Alişan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak söylentilere yanıt verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafını paylaşarak, "Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda" notunu düştü.