Alişan'ın son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Alişan, fit görüntüsünün ardından bu kez botoks iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafındaki "kalkık kaş" görüntüsü dikkat çekerken, ünlü şarkıcı iddialara "Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda" diyerek yanıt verdi.
- Alişan'ın yüz hatlarındaki değişim, özellikle kaşlarının kalkık görünmesiyle dikkat çekti.
- Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda' notunu düştü.
Hem sahnede hem ekranda yer alan ünlü şarkıcı Alişan, son dönemde verdiği kilolarla konuşulurken bu kez estetik iddialarıyla gündeme geldi.
KALKIK KAŞLAR DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın ardından Alişan'ın yüz hatlarındaki değişim özellikle kaşlarının kalkık görünmesiyle dikkat çekti. Görüntü, kısa sürede kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, "Kaşları tutamıyoruz", "Bu nasıl botoks", "Püh bu ne hal" gibi ifadelerle paylaşımın altını doldurdu.
ALİŞAN'DAN ESPRİLİ AÇIKLAMA
Hakkındaki iddialar büyüyünce Alişan, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak söylentilere yanıt verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafını paylaşarak, "Kaşlar düştü sakin olalım, her şey yolunda" notunu düştü.