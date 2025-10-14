Alişan'dan tartışma yaratacak 'transparan kıyafet' çıkışı

Ünlü şarkıcı Alişan, sanatçının topluma örnek olması gerektiğini savunarak, "Erkek, erkek gibi; kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Biz de dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz, Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım." dedi.

ALİŞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Ünlü şarkıcı Alişan, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini savunan Alişan, erkeğin erkek gibi, kadının da kadın gibi giyinmesi gerektiğini söyledi.

"ERKEK, ERKEK GİBİ, KADIN DA KADIN GİBİ GİYİNMELİ"

Alişan şu ifadeleri kullandı: "Alişan: "Erkek, erkek gibi; kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin, topluma örnek olur. Biz de dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz, Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım."