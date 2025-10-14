Haberler

Alişan'dan tartışma yaratacak "transparan kıyafet" çıkışı

Alişan'dan tartışma yaratacak 'transparan kıyafet' çıkışı
Güncelleme:
Alişan'dan tartışma yaratacak
Ünlü şarkıcı Alişan, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Sanatçının topluma örnek olduğunu savunan Alişan, "Erkek, erkek gibi; kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Biz de dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz, Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım." ifadelerini kullandı.

"ERKEK, ERKEK GİBİ, KADIN DA KADIN GİBİ GİYİNMELİ"

Alişan şu ifadeleri kullandı: "Alişan: "Erkek, erkek gibi; kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin, topluma örnek olur. Biz de dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz, Türkiye'ye iş yapıyoruz gerçekçi olalım."

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
