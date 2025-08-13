Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu

Sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile müzisyen Burak Bulut'un düğününde sahne alan şarkıcı Alişan, Kürtçe şarkılarla coşturdu.

Şarkıcı Alişan, sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile müzisyen Burak Bulut'un düğününde sahne alarak geceye damgasını vurdu. Ünlü çiftin yakın dostları ve aileleriyle birlikte kutladığı özel gecede, Alişan sahneye çıkarak misafirleri coşturdu.

ALİŞAN KÜRTÇE ŞARKILARLA DAVETLİLERİ COŞTURDU

Düğün boyunca sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, özellikle Kürtçe şarkılara yer vererek büyük beğeni topladı. Bu jestiyle hem davetlilerin hem de sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Alişan'ın sergilediği performans, düğüne katılan herkesin takdirini toplarken, Kürtçe şarkı seçimi de gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Eda Sakız ve Burak Bulut'un dillere destan düğünü, Alişan'ın unutulmaz performansı sayesinde uzun süre akıllarda kalacak gibi görünüyor.

