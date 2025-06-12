Emekli Polis Memuru Alişan Aksoy'a Plaket Töreni

Emekli Polis Memuru Alişan Aksoy'a Plaket Töreni
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliye ayrılan polis memuru Alişan Aksoy'a plaket takdim etti. Yılmaz, Aksoy'a teşekkür ederek, sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliye ayrılan polis memuru Alişan Aksoy'a plaket takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, teşkilata uzun yıllar boyunca özveriyle hizmet eden Aksoy'a teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi. Yılmaz, "Sayın Alişan Aksoy'a teşkilatımıza vermiş olduğu değerli hizmetler için teşekkür ediyor, kendisine ailesiyle birlikte huzurlu bir emeklilik yaşamı temenni ediyorum" dedi.

Plaket töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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