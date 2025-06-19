Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu
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Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu
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Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan, konuk olduğu programda gözyaşlarına boğuldu. 'Babasız bir çocuğa durumu hissettirmemek daha zor' sözleriyle izleyenleri duygulandırdı

Ünlü şarkıcı Alişan, konuk olduğu TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında duygusal anlar yaşadı. Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki kızından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Alişan, yaptığı açıklamalarla izleyenleri de duygulandırdı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde, 41 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Geride Eyşan Tektaş ve Ceylan Tektaş adında iki kız çocuğu bırakan Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından, yeğenlerinin bakım sorumluluğunu amcaları Alişan üstlenmişti.

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu

Kardeşinin vefatı sonrasında zorlu bir süreçten geçen Alişan, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Programda keyifli anlar yaşayan Alişan, bazı sorular karşısında ise duygu dolu dakikalar geçirdi. Programın sunucusu Ece Erken, Alişan'a şu soruyu yöneltti, "Yorulduğun birine yaslanmak istediğin zamanlar oldu mu? Çok büyük bir yükün altındasın, sana emanetler var."

GÖZYAŞLARINI GİZLEYEMEDİ

Bu sözler karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan Alişan, şu ifadeleri kullandı, "Maddi olarak hiçbir korkum yok. En düşük işte de çalışırım. Ama babasız bir çocuğa durumu en az şekilde hissettirmek daha zor." Alişan'ın bu açıklamaları hem stüdyodaki izleyicilerden hem de ekran başındaki seyircilerden takdir topladı. Sosyal medyada "Dünyanın en iyi amcasısın, Allah razı olsun senden" gibi yorumlar yapıldı. Sanatçının fedakârlığı ve duyarlılığı, sosyal medya kullanıcılarının da büyük beğenisini kazandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

bu adamın hiçbir şeyine inanmayın.ibo2 bu.ağlamakla prim yapıyor......

Yorum Beğen12
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Alişan ile selçuk da kabak tadı verdi artık…Filistin’de binlerce çocuk öksüz…

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Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ateş düştüğü yeri yakar her seven kendi sevdiğinin acısını eksikliğini hisseder aile büyüklerinin acısını ben hissettim başkası değil başkasının acısınıda başkası hisseder ben değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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