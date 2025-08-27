Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

Çeşme'de 25 yıl aradan sonra Özcan Deniz ve Alişan'la buluşan Mahsun Kırmızıgül, görüşmenin perde arkasını anlattı. "En çok Özcan'ı konuştuk, biraz ona üzülüyoruz" diyen sanatçı, buluşmanın sadece geçmişi yad etmek için gerçekleştiğini, yeni bir proje planlarının olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta Çeşme'de yaklaşık 25 yıl süren küslüğün ardından yeniden bir araya gelen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan, yıllar sonra aynı masada dostluklarını tazelemişti. Üçlünün kahvaltı buluşması büyük yankı uyandırırken, Mahsun Kırmızıgül bu görüşmenin perde arkasını ilk kez anlattı.

"EN ÇOK ÖZCAN'I KONUŞTUK"

Kırmızıgül, buluşmada en çok gündeme gelen ismin Özcan Deniz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "En çok Özcan'ı konuştuk, biraz ona üzülüyoruz. İstanbul'a geldiğinde ailesine kol kanat germişti, aslında iki tarafın da suskun kalması gerekirdi." Kırmızıgül, buluşmanın yeni bir proje hazırlığından çok eski günleri anmak amacıyla gerçekleştiğini söyledi, "Bizimki sadece geçmişi yad etmekti, şimdilik yeni bir proje planımız yok"

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDEN YENİ BİR SAYFAYA

1990'lı yıllarda Prestij Müzik çatısı altında şöhret basamaklarını tırmanan üçlü, şirketin iflasından sonra farklı yollar seçmiş ve özellikle Kırmızıgül ile Alişan arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Bu gerginlik yıllarca sürse de, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı sonrası ilişkiler yeniden yumuşamış, dostluk köprüleri kurulmaya başlanmıştı.

